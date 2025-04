Ilrestodelcarlino.it - Disturbi dello spettro autistico: “Un ambulatorio specializzato per un’assistenza senza attese”

Modena, 3 aprile 2025 – In occasione della giornata dedicata aiieri è stato inaugurato l’medico autismo ’Ama’ presso le strutture della Casa della Gioia e del Sole, grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Tortellante, centro terapeutico abilitativoin adolescenti e giovani adulti che opera dal 2018 a Modena. L’rappresenta non solo l’estrema sensibilità che il territorio modenese riserva per la salute di tutti, ma anche la determinazione delle associazioni, come Aut Aut, Lilt, Si Può, Fondazione Casa di Gioia e di Sole, Croce Rossa Italiana, Fondazione Rangoni e Macchiavelli, nel collaborare tra loro e con l’Ausl e l’ordine dei medici di Modena per rendere concreto questo progetto. Lo studio medico, basato sul lavoro di operatori sanitari volontari, si presenta come spazio dedicato per i pazienti autistici con un percorso diagnostico specifico e che possa seguire loro in modo adeguato rispetto alla loro sensibilità.