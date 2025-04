Lanazione.it - Gi Group e Stosa Cucine, l’industria al femminile. Porte aperte alle donne

Radicofani (Siena), 3 aprile 2025 – Il talento non ha genere e merita di essere valorizzato per esprimersi e innovare. Con questa convinzione, Gi, la prima agenzia italiana per il lavoro, e, realtà internazionale specializzata nella progettazione e costruzione di, hanno promosso un’iniziativa virtuosa all’insegna della formazione professionale e della creazione di opportunità occupazionali per lesul territorio di Siena. Si è infatti conclusa l’Academy per Operatrice Cnc e di automazione, un percorso formativo gratuito e altamente qualificante della durata di 120 ore. Le nove partecipanti hanno potuto acquisire competenze tecniche specifiche nell’ambito produttivo e tra le più richieste daziende. Il programma ha inoltre permessocandidate di sviluppare diverse competenze trasversali (soft skills) utili per lavorare e affermarsi nel comparto.