Se Gisell* ha messo la schwa | Stessa storia d’amore e morte oltre ogni limite anche d’età

Milano – Una Giselle davvero alternativa, clamorosa, arriva al Teatro Carcano il 5 e 6 aprile, con un racconto diverso da quello usuale alla Scala, nella versione drammatica classica; oin quella moderna dello svedese Mats Ek, che vide in scena Roberto Bolle pentito e nudo; ma pure da quella al nero, senza perdono, della sudafricana Dada Masilo. Stavolta è ““ con la, protagonista della versione del napoletano-tedesco, per formazione e carriera, Nyko Piscopo per il gruppo Cornelia, eccellenti performer accademico-contemporanei in bianco su scena candida essenziale di portali e ventagli, musiche originali di Luca Canciello. Piscopo, classe 1986, carriera di ballerino classico-moderno, già promettente giovane talento coreografico noto per avermano a cigni, belle addormentate e schiaccianoci non canonici, ha “covato” a lungo questa creazione decisamente di svolta.