Ilrestodelcarlino.it - Si innamora del finto medico: una truffa da 35mila euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 3 aprile 2025 – Le inviava le foto della sala operatoria, di lui con il camice da chirurgo e del grande lavoro che faceva comein una terra martoriata dalla guerra, a Kabul, in Afghanistan. Poi le scriveva parole come “amore” e “tesoro”. Una conoscenza sui social, fatta di messaggi che hanno illuso una donna di 63 anni,ta di quelche poi si è rilevato inesistente. Prima di scoprire che non c’era nessun chirurgo che le scriveva da Kabul, la 63enne gli ha versato diversi soldi, in più bonifici, per un totale di. Aveva creduto alla richiesta di aiuto fatta daldottore che le scriveva “sono malato, non riesco a rientrare in Italia”. Spariti 4 milioni di, truffò anche amici e parenti: condannata l’ex broker infedele Pagato il denaro lui ha smesso di scriverle e solo allora la vittima ha capito il raggiro e si è rivolta ai carabinieri per sporgere denuncia.