Gratta e vince 2 milioni di euro. "È impallidita poi è andata a casa"

Riccione, 3 aprile 2025 – Con une vinci da 10di. A essere baciata dalla dea bendata, martedì sera nella tabaccheria Gabri, in viale Diaz, è stata una riccionese di circa settant’anni, che con una monetina ha cominciato are la patina per verificare se aveva vinto qualcosa. Nel veder apparire la cifra da Paperone si è talmente stupita che, sgranati gli occhi, ha chiesto al titolare, Gabriele Sanchini, se poteva continuare lui are il biglietto. Nessun equivoco, come per magia nella casella è comparsa quella cifra: 2di. Roba da impallidire, se non da svenimento. Ma la signora, visibilmente frastornata, dopo aver chiesto se fosse vero, tanto più che era il primo aprile, se n’èdritta asenza proferire altre parole. È tutto vero, nessun pesce d’aprile.