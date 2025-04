Lanazione.it - Video hard dal compagno, poi le minacce. I denunciati hanno tra i 14 e i 16 anni

Lucca, 3 aprile 2025 – Un profilo falso su Instagram, la richiesta di inviare un’, poi la minaccia di diffonderlo ai compagni di classe. Tre minorenni sono statidai carabinieri di San Concordio per pornografia e estorsione ai ddi un loro coetaneo. I protagonisti sono giovanissimi di 14, 15 e 16, che, pur essendo in parte ‘fuori età’, frequentano ancora una scuola media di Lucca. Studenti che non provengono da famiglie con alle spalle particolari situazioni di disagio, ma che si sono resi tristemente partecipi di un caso di cosiddetto ‘catfishing’ nato tra i banchi di scuola. I fatti risalgono al novembre scorso, quando il più ‘grande’ decide di creare un account falso su Instagram, utilizzando foto e nome di una fantomatica ragazza. Questa ‘finta giovane’ inizia a dimostrare costante interesse nei confronti di undi scuola dei tre ‘cyberbulli’, al punto da indurlo a mandarle nella chat del social un’ con atti di autoerotismo.