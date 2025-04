Liverpool Go 12 punti Clear mentre Ipswich raccoglie una vittoria vitale

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-02 23:38:00 Giorni caldissimi in redazione!La Premier League è tornata questa settimana dopo la pausa internazionale, con sei partite che si sono svolte mercoledì sera.Ci sono state vittorie importanti perTown e Aston Villa,ha esteso il loro vantaggio al vertice del tavolo con otto partite da percorrere.Altrove, c’è stato un mal di cuore per la lotta di Southampton,i campioni del Manchester City hanno esaurito i vincitori a proprio agio e il Newcastle ha eseguito il backup della loro gloria della Coppa Carabao con la. per vedere come i giochi si sono svolti attraverso il volo in alto.Quella sensazione vincente pic.twitter.com/qdxsilzneq–FC (@LFC) 2 aprile 20251-0 EvertonDiogo Jota ha segnato un obiettivo del secondo tempo per dare ai diritti di virgola dinel derby del Merseyside ed estendere il vantaggio nella parte superiore del tavolo a 12