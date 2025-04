Lanazione.it - Ragazzo morto sotto il trattore. Domani il funerale al santuario. Il cordoglio del vescovo

Montopoli, 3 aprile 2025 – Ildi Felice Laveglia, il 17ennelunedìilche stava guidando nei campi di proprietà dell’azienda agricola di famiglia, è fissato per le 16 di, venerdì, nella chiesadella Madonna di San Romano. Felice,vivace ed educato, non vedeva l’ora di finire la scuola per poter dedicare la sua vita ai campi e agli animali. Le sue passioni. La sua scomparsa ha sconvolto tutti. Aveva appena compiuto 17 anni lo studente della terza manuntentori mezzi di trasporto all’Ipsia Pacinotti di Pontedera che lunedì pomeriggio è salito sul, come aveva fatto altre volte, per andare a fare un giro nei campi e nei viottoli dell’azienda agricola di famiglia lungo il torrente Chiecina tra Montopoli e Palaia. Poco prima delle 20,30 è stato il padre, Sabino, a trovarloil mezzo agricolo.