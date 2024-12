Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, i guai per il presidente Yoon Suk-yeol non sono finiti. Il leader è indagato dalla polizia per tradimento e rischia l’arresto

Dopo che la mozione di impeachment per il tentato colpo di Stato è stata bocciata dal Parlamento, essendo venuto meno il quorum, nonancoraper ildelladel Sud,Suk-. A togliere il sonno aldi Seoul è l’indagine giudiziaria a suo carico, scaturita da almeno due denunce presentate dalle opposizioni di governo, in cui si ipotizza il reato di.La novità di queste ultime ore è che gli inquirenti starebbero valutando l’opportunità di arrestare il Capo di Stato. A lasciarlo intendere è la decisione del ministero della Giustizia sudno che ha imposto, nei confronti diSuk-, il divieto di espatrio. Si tratta di un provvedimento inedito per ladel Sud dove mai fino ad oggi è stata disposta una misura cautelare simile nei confronti di un