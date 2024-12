Claudio Stecchi | Non mi alleno più con Gibilisco il 570 alle Olimpiadi ha dato un senso alla stagione

Oasport.it - Claudio Stecchi: “Non mi alleno più con Gibilisco, il 5,70 alle Olimpiadi ha dato un senso alla stagione”

riscossa. L’astista italiano puntadel riscatto nel 2025, come ha raccontato a Sprint2U, programma di OA Sport Tv condotto da Ferdinando Savarese. Dopo essere convolato a nozze con Mariacarla Boscono, ora la sua testa è tutta verso l’atletica, dopo essersi trasferito a Firenze: “Mi sarei spostato a prescindere dopo le. Mi ero stancato di fare ‘lo zingaro’, spostandomi a destra e sinistra. Negli anni scorsi avevo difficoltà adnarmi, non riuscivo a trovare posti giusti. Invece ora nello stadio della Firenze Marathon, completamente rifatto con la pista esterna buona, riesco adnarmi bene anche qui”.viene da un cambio dinatore: salutato Giuseppe, è passato con Emanuel Margesin, che però è di sede a Roma. Si è riusciti a organizzare una routine innamento: “È lui che viene qui in Toscana.