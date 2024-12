Formiche.net - Chi è Potra, il legionario che si preparava a creare il caos a Bucarest

Venti uomini diretti ae armati di machete, coltelli e pistole sono stati arrestati ieri in Romania. A guidarli, Horatiu, ex combattente della Legione straniera con doppia cittadinanza romeno-francese. È considerato vicino a Calin Georgescu, candidato filorusso che ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali poi annullate dal Corte costituzionale per via delle pesanti ingerenze straniere (russe). Ne ha curato la sicurezza personale.Il sospetto dei magistrati, secondo quanto riportato dai media locali, è chee i suoi fedelissimi fossero diretti verso la capitale armati e pieni di denaro per istigare e comprare persone che avrebbero partecipato a manifestazioni non autorizzate o che avrebbero potutodisordini in città. Proprio ieri, infatti, Georgescu si è presentato, con alcuni suoi sostenitori, in un seggio elettorale didove si sarebbe dovuto votare per il ballottaggio.