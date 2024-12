Puntomagazine.it - Centro Storico: aggredito parlamentare. Un 26enne napoletano tratto in arresto dalla Polizia di stato

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Sant'Arcangelo a Baiano per la segnalazione di un'aggressione nei confronti di un parlamentare. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno notato che il prevenuto, in forte stato di agitazione, stava aggredendo con frasi offensive e ingiuriose l'onorevole, spintonando e scalciando chiunque vi si frapponesse, al fine di raggiungerlo e aggredirlo fisicamente.