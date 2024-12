Sport.quotidiano.net - Casalgrande lanciatissima: 4ª vittoria di fila

PADANA 33 SIRIO TERAMO 24PADANA: Ferrari E., Franco 3, Iyamu 10, Furlanetto 6, Niccolai Apostol, Artoni S. 2, Rondoni, Bonacini, Artoni A. 3, Orlandi 3, Baroni E. 1, Giovannini 3, Ferrari L., Baroni S., Cosentino 1, Lusetti 1. All. Barani. SIRIO TOYOTA TERAMO: Villarroel 1, Notarianni 8, Sila 2, Pugliara 8, Rejeb 2, De Angelis 1, Baldassarre, Ntessi, Bellu, Farisè, Ammar 1, Giamberardino 1, De Flaviis, Galletti. All. Palarie. Arbitri: Della Maggiora e Nocentini. Note: primo tempo 22-10. Sette metri:2/2, Teramo 1/2. Minuti di esclusione5, Teramo 1. Espulsa al 22’ st Baroni per fallo su Farisè. Quarta affermazione diper la sempre più lanciataPadana (12), che supera nettamente in casa l’ostacolo Teramo (4) e rimane a -2 dalla zona playoff di Serie A1 femminile.