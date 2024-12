Ilrestodelcarlino.it - Carne, salumi, vino e dolci: quanto si spenderà nelle Marche per Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 7 dicembre 2024 - Le famiglie marchigiane, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato, questo mese di dicembre spenderanno 657 milioni di euro in prodotti alimentari e servizi. La fetta più grande, 434 milioni di euro, saranno destinati alla spesa alimentare: pasta,, formaggi,, vini e bevande. Non a caso, in vista delle festività natalizie, Confartigianato promuove anche quest’anno la campagna ‘Acquistiamo locale’, un invito a regalare e a regalarsi prodotti di valore artigiano made in Italy, espressione della creatività e della tipicità delle imprese del territorio. “Acquistiamo locale non è soltanto un atto di consumo, ma anche un impegno per valorizzare la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto, frutto del lavoro degli artigiani – spiega la Confartigianato -.