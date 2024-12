Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, colpo da 20 milioni: c’è già un sì

Leggi su Spazionapoli.it

Con ilche incombe ilha messo nel mirino un acquisto da 20: è arrivata già l’approvazione.Ilsi prepara a un mercato di gennaio ricco di opportunità, con l’obiettivo di rinforzare la rosa e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Dopo un avvio di campionato ad alti livelli, la dirigenza partenopea, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis, sta valutando diversi profili per migliorare le opzioni a disposizione di Antonio Conte. La rivoluzione nel periodo estivo ha messo le sue fondamenta, ma allo stato attuale delle cose non è ancora il momento di fermarsi.Tra i principali obiettivi c’è anche l’acquisto di giovani talenti in grado di dare un contributo immediato e costruire una squadra solida per il futuro. In questo contesto, come riporta Il Mattino, ilha messo nel mirino il giovane centrocampista dell’Empoli Jacopo Fazzini.