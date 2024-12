Puntomagazine.it - Banco BPM Debutta agli Scambi di Piazza Affari dopo l’Operazione con Credit Agricole

Il titolo diBPM sale del 2,32%l’ingresso al 15,1% di Crédit, mentre Unicede lo 0,9% in attesa di negoziati con i francesi.BPM ha fatto il suo ingresso ufficialedioggi,un inizio di contrattazioni più turbolento dovuto alla mossa strategica di, che ha acquisito una partecipazione significativa del 15,1% nel capitale della banca.Nel corso delle prime fasi di contrattazione, il titolo diBPM non era riuscito a trovare un prezzo, a causa della volatilità indotta dall’annuncio delcon il colosso bancario francese. Tuttavia, successivamente, il titolo della banca guidata da Giuseppe Castagna ha registrato un guadagno del 2,32%, portandosi a 7,68 euro per azione.La reazione del mercato riflette l’attenzione crescente verso la nuova dinamica di mercato che si è venuta a creare con l’ingresso di