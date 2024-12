Iltempo.it - Atreju fa il botto: boom di interazioni per l'evento di Fratelli d'Italia

Leggi su Iltempo.it

parte con ilsu internet. Ieri ha preso il via con l'accensione del grande albero di Natale al Circo Massimo, sotto una pioggia battente che non ha però scoraggiato i tanti visitatori, l'edizione 2024 della kermesse did'che quest'anno ha come sottotitolo 'La viana'. La manifestazione si allunga fino a una settimana, si concluderà infatti il prossimo weekend, domenica 15 dicembre, e sarà caratterizzata da incontri e dibattiti anche con esponenti politici dell'opposizione. Ma non solo incontri e dibattiti: nel grande spazio allestito in uno dei luoghi storici più suggestivi della Capitale trovano posto, come ormai tradizione, anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un mercatino natalizio, tutto targatod', in un villaggio di Natale da 5mila metri quadri.