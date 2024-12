Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 9 dicembre: Edmondo Martin ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

edricorrenzeE così ieri sono andati a segno i tre fratelli Esposito. Il 91904 nasceva: ‘brother’ di Piero, Cesare e Dario. Scrive Franco Ossola Junior nel libro ‘I campioni che hanno fatto grande il Torino’: “Il 9 novembre del 1924 i quattro fratelli scendono tutti in campo da titolari nel match che vede i granata impegnati a Brescia“.diviene centenario Renzo Bragoni, 96 presenze in Serie B con lo Spezia. Compie settant’anni Henk ten Cate, vincitore di alcuni titoli nazionali da tecnico dell’Ajax. Da vice di Frank Rijkaard celebrò anche la Champions del 2006. Scrivi Saint-Etienne e pensi al decennio Settanta: ma i ‘Verts’ avevano vinto anche prima. Come negli anni di Jean Snella (conquistò successi su quella panchina anche da tecnico in seconda), il quale era nato il 91914.