Quotidiano.net - Transnova, cosa fa l’azienda dell’indotto di Stellantis colpita dai licenziamenti

Roma, 8 dicembre 2024 – La crisi diinizia a produrre effetti pesanti anche nei confronti. Resta alta l'attenzione dei sindacati su destino di centinai di lavoratori dopo il licenziamento collettivo di 97 impiegati degli stabilimenti dell'ex Fiat che lavoravano per l'azienda di logistica Trasnova. Pomigliano, appello al Capo dello Stato: 'Chiediamo dignità' Isono stati ritenuti esuberi per le esigenze produttive dela causa della "volontà didi cessare tutti i contratti in essere" dal 31 dicembre. Una scelta che fa parte delle strategie adottate daper limitare gli esuberi nel proprio organico, che è quella di riportare all’interno del suo perimetro aziendale attività che erano state esternalizzate in passato. La Trasnova è un’azienda che ha sede a Cassino in provincia di Frosinone, a cuiha affidato negli ultimi anni l’appalto dell’attività di logistica degli stabilimenti per spostare le auto prodotte sui piazzali, dove vengono caricate sulle bisarche.