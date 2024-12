.com - Serie A Femminile Calcio a 5 / Okasa Falconara all’ultimo sospiro: 2-1 alla Lazio

Leggi su .com

Le falchette vanno a riposo con un solo gol di vantaggio prima di farsi riprendere dfinlandese Jokisalo a otto dal termine. Il gol di Elpidio, valido per vittoria e consolidamento della posizione playoff a discapito anche delle capitoline, arriva a un secondo effettivo dal quarantesimo. Nel prepartita premiate, come miglior portiere e miglior centrale della stagione 2023-2024, rispettivamente Ana Sestari ed Isa Pereira. Spazio dedicato anche a celebrare il rapporto d’amicizia tra i due club, 08 dicembre 2024 – Una serata da batticuore per l’, che conquista tre punti cruciali al termine di una sfida ricca di emozioni contro la. La nona giornata diA Fabless si è aperta con momenti di grande sportività: premi personali ad Ana Sestari e Isa Pereira, simboli di eccellenza nella stagione 2023-24, e un clima di stima reciproca tra le due dirigenze.