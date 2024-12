Ilgiorno.it - Sergio Ramelli: la controversa commemorazione che divide l'Italia

fu colpito a sprangate in testa, non una volta, ma diverse. Morì dopo un mese e mezzo di coma alternato a momenti di veglia, con il cervello ormai spappolato. Aveva 19 anni e aveva dovuto cambiare scuola e continuare da privatista perché nell’istituto tecnico di Milano che frequentava non poteva più mettere piede da quando, lui che era un militante neofascista conclamato, aveva scritto un tema intriso dei propri ideali che un professore aveva letto in classe davanti a tutti e che era poi finito appeso sulla bacheca della scuola, focalizzando l’odio dei compagni contro di lui.morì così, il 29 aprile 1975. I suoi assassini, fra cui alcuni studenti di medicina, furono condannati dieci anni dopo. Al processo, alcuni provarono a sostenere che la Hazet 36 di cui si erano serviti per colpirlo, una chiave inglese lunga 45 centimetri e del peso di 3 chili e mezzo, non pensavano che potesse uccidere.