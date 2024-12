Bergamonews.it - Sbanda con l’auto, invade la corsia opposta, urta il guardrail e finisce contro un furgone: muore 76enne di Cividino

Il sole è tramontato da pochi minuti, quando intorno alle 16.45 di sabato 7 dicembre, sul ponte che attraversa il fiume Cherio tra Mornico al Serio e Palosco un uomo di 77 anni perde illlo del. La vetturalaile infine si schianta frontalmenteunche sopraggiunge sulla propriada Palosco. Un urto violentissimo.I primi a chiamare i soccorsi sono alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente. Passano pochi minuti e sul posto arrivano i medici con l’ambulanza della Padana Emergenza e altri con l’elisoccorso che atterra in un parcheggio vicino. Per l’uomo alla guida della monovolume, una Citroen C8, non c’è nulla da fare e ai medici non resta che constatare il decesso di Fausto Luigi Belotti, 76anni didi Castelli Calepio.