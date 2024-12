Anteprima24.it - Salerno Ponteggi ’92, altro stop esterno: granatine ko a Broni

Tempo di lettura: 4 minutiSeconda trasferta consecutiva e nuovo ko per la’92, che cade sul parquet della Logimanalla decima giornata della Techfind Serie A2: 79-62 il finale, punteggio mai in discussione, pur avendo le campane tenuto il campo fino alla fine con orgoglio. La sfida Turcinovic-Oliveira, le migliori realizzatrici del torneo, va alla biancoverde, anche se entrambi restano sotto la doppia cifra. Ora c’è da rimboccarsi le maniche: prossimo step in casa contro Torino.La partita. Nasraoui apre i giochi, Valerio accorcia. L’ex di turno Francesca Russo mette il 7-2 dopo due minuti e mezzo. Valerio risponde ma trova Russo ancora on fire, al rientro da un infortunio, brava a firmare praticamente da sola il 12-6 a metà quarto. Sarà lei, con 27 punti, la giocatrice della partita.