Sport.quotidiano.net - Roma-Lecce 4-1: Ranieri sblocca i giallorossi, prima vittoria del suo nuovo corso

Leggi su Sport.quotidiano.net

7 dicembre 2024 - Dopo la crescita e un atteggiamento positivo, era necessario fare risultato e i ragazzi dinon hanno tradito le aspettative. Le contestazioni sembrano essersi raffreddate all'Olimpico e lane approfitta per segnare un poker ale tornare al successo in Serie A, che amncava da oltre un mese. Di fronte al pubblico capitolino finisce 4-1 nella sfida tra i padroni di casa e il, merito delle reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Koné, a cui gli ospiti si oppongono con la rete del momentaneo pareggio per 1-1 di Kristovic. Lavince così questo scontro diretto e si allontana in maniera importante dalla zona rossa, mentre Giampaolo incassa la suasconfitta da allenatore dei salentini. Primo tempopunta ancora sulla difesa a tre e recupera Hummels per la sfida, affiancato da Mancini e N'Dicka, davanti a Svilar.