Netanyahu esulta per la caduta di Assad

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.16 "E' un giorno storico per il Medio Oriente: il regime diè un anello centrale della catena del male dell'Iran. Questo regime è caduto. Questo è il risultato diretto dei colpi che abbiamo inflitto all'Iran e ad Hezbollah, i principali sostenitori di". Lo ha detto il premier israeliano Benjaminin visita stamane al monte Bental sul Golan, dove l'Idf ha rafforzato il suo dispositivo di difesa. Peril nuovo assetto della Siria "crea nuove opportunità per Israele, anche se non è privo di rischi".