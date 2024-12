Sport.quotidiano.net - Mens Sana supera Olimpia Legnaia 87-70: vittoria decisiva a Siena

Leggi su Sport.quotidiano.net

ha vinto controcon un punteggio di 87-70, segnando un'importantedopo due sconfitte consecutive. La partita, giocata in Viale Sclavo, ha visto i biancoverdi ritrovare Tognazzi e Belli, imponendosi nel finale dopo 35 minuti equilibrati. Betti ha iniziato con il giovane Tilli in quintetto, con un avvio equilibrato, 8-9 pera metà del primo quarto. Marrucci ha piazzato il +2 senese dalla lunga distanza. Ragusa, con due punti e altrettanti falli, è stato sostituito da Sabia. Nepi, senese ed ex Virtus e Costone, ha iniziato a segnare, riportando avanti i fiorentini, 17-18. Belli, tornato in campo dopo l'assenza ad Arezzo, ha messo la bomba che ha contribuito al sorpasso sulla sirena dopo 10 minuti. Nel secondo quarto, Merlo ha segnato dalla distanza, maè rimasta concentrata, +4 grazie a Pucci.