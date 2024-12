Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, allagamenti a Pianoro. Acqua sulla provinciale Val di Zena

Bologna, 8 dicembre 2024 – Ilche imperversa dalla serata di ieri, sabato 7 dicembre, su Bologna e provincia ha già provocato qualche disagio nelle zone colpite dall’alluvione dello scorso 19 ottobre. In particolare a, dove nel pomeriggio di domenica si è verificato un piccolo allagamento all’inizio della Via Caurinzano, che è rimasta comunque transitabile per i residenti. Hera è stata prontamente avvertita dal Comune per disostruire lo scolo. Problemi anche36 Val di, dove diversi punti della carreggiata sono stati raggiunti dall’. Anche in questo caso l’Amministrazione guidata dal sindaco Luca Vecchettini ha segnalato la problematica alla Città Metropolitana che, a sua volta, ha attivato i mezzi per ripristinare i fossi e i canali di scolo.