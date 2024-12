Ilgiorno.it - L’energia ska e rock dei Meganoidi torna in acustico

Tuttadi una delle principaliband italiane degli anni Duemila trasfusa in una versione acustica in duo. Giovedì alle 21.30 al Tambourine di Seregno arriveranno iin versione “unplugged duo“, per ripercorrere in una chiave meno abituale i brani più amati del gruppo genovese, che ha segnato la fine degli anni ‘90 nella scena ska-punk con il tormentone “Supereroi contro la municipale“. Al circolo di via Carlo Tenca suoneranno pezzi storici accanto a quelli del disco più recente, quel “Mescla“ fatto di, riff potenti, melodia e spunti funk. In apertura Mondocane! e Mania. Ingresso 10 euro con tessera Arci. F.L.