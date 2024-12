Sport.quotidiano.net - La Spal cede alla Vis Pesaro: Dossena analizza le difficoltà della squadra

Lalascia il terreno del MazzaVis, pur rimanendo in partita in realtà per buona parte del match fino al gol subito su corner. "Abbiamo avuto un po’ di rassegnazione per circa cinque minuti dopo il gol preso – commenta nel dopo gara Andrea–, poi verso la fine abbiamo visto che è tornato un po’ di spirito. Però in casa nostra, davanti al nostro pubblico, dobbiamo fare qualcosa di più. E’ vero che le volte che abbiamo osato e portato più uomini davanti, poi abbiamo subìto tanti gol, ma non per è il modulo. Con la difesa a cinque abbiamo preso cinque gol a Pontedera, quindi non è quello che conta ma l’atteggiamento. In questo momento nel tenere pfacciamo anche un po’ fatica perché non riusciamo ad essere abbastanza fluidi nel gioco. Andiamo per il lancio diretto, ma anche sulle secondo palle arriviamo in ritardo e dobbiamo migliorare anche lì, perché se non vai in un modo o nell’altro, non hai più armi per fare male all’avversario".