Anteprima24.it - La Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città presenta la proposta di ZTL Vomero

Tempo di lettura: 2 minutiIl quartiere, antica dimora della borghesia napoletana, in cui spiccavano Floridiana e San Martino, Funicolari e scale che portavano al centro di Napoli, arricchito da bellissime palazzine stile liberty e ville vanvitelliane, oggi è un mangificio a cielo aperto. L’accresciuta e disordinata concentrazione commerciale (abbigliamento e somministrazione cibi e bevande a go-go in danno di luoghi di cultura come cinema e biblioteca) hanno sfigurato, peggiorandolo, il profilo del quartiere. Nonostante sia servito da un livello eccellente di trasporto pubblico (considerato lo standard cittadino), è attraversato ogni giorno da migliaia di automobili che rendono la vivibilità del quartiere molto bassa.Il quartiere ha bisogno di ridurre drasticamente il traffico veicolare privato: conseguentemente non ha bisogno di realizzare box che sono attrattori di traffico e peggiorano il dissesto idrogeologico in un quartiere il cui sottosuolo è fragile, come dimostrano le recenti e frequenti voragini.