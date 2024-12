Lanazione.it - La Francia ha scoperto il “governo balneare”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 dicembre 2024 – Ildi Michel Barnier, già primo ministro francese, appena sfiduciato con 331 voti, è durato 90 giorni. Ad abbatterlo è stato il «fuoco amico» - amico si fa per dire - dell’estrema destra di Marine Le Pen, che si è alleata con l’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon per congedare ilvoluto da Emmanuel Macron. Qualcuno era convinto che quella del presidente della Repubblica fosse una mossa geniale, un modo per disarticolare il consenso degli estremisti di ogni ordine e grado, di destra e di sinistra. È finita molto male e lahadi assomigliare alla politica nostrana. Noialtri infatti siamo un cosiddetto laboratorio politico, fonte di ispirazione anche per altri governi. Sicché anche quello di Barnier può essere considerato un gouvernement balnéaire.