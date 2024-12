Ilnapolista.it - Juventus, servono correttivi altrimenti saremmo all’ottusaggine destinata al fallimento (Tuttosport)

, non è ancora tempo di funerali ma cresce la sensazione di una stagione inconcludente ()Il nono pareggio in campionato della(evitata la sconfitta solo grazie alla ormai proverbiale insipienza calcistica di Italiano) comincia a far vacillare anche chi ha sempre difeso a spada tratta il progetto Giuntoli-Thiago Motta. Riportiamo quel che scriveche dall’inizio della stagione è uno dei più intellettualmente onesti sulla Juve, non ha sposato la linea acritica.Scrive Guido Vaciago:Restano dei dubbi che travalicano le circostanze attenuanti e che sarebbe meglio fossero fin da ora oggetto di riflessione da parte di Thiago Motta e della dirigenza., senzasiamoLaha molti problemi e la partita con il Bologna non ne ha risolti (anzi potrebbe averne aggiunti con la caviglia di Cambiaso).