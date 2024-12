Quotidiano.net - Investimenti stranieri: Italia di nuovo attraente

L’è diper glisecondo quanto riportato dall’ultimo report del Centro studi di Unimpresa. Entrando più nello specifico, nel 2024 il valore complessivo delle partecipazioni nelle societa' per azioni quotate inha toccato i 661 miliardi di euro, ovvero un più 14,31% rispetto a quanto era accaduto l’anno precedente (578 miliardi di euro). A confermare quanto detto è anche l’EY Attractiveness Survey 2024, sondaggio annuale condotto da EY sull'attrattività europea ena, secondo il quale nel 2023 in Europa sono diminuiti del 4% glidiretti esteri, con l’che, pur registrando una flessione del 12%, mantiene la propria quota di mercato stabile rispetto al 2022 (3,8%). EY sottolinea inoltre che i dati preliminari del primo semestre 2024 mostrano che l’abbia un livello stabileesteri, andando dunque in controtendenza rispetto al resto d’Europa.