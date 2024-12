Ilnapolista.it - Il figlio di Bud Spencer: «Gli incassi di papà e Terence davano fastidio. Ricordo l’allarme rapimento»

Il Fatto quotidiano, con Alessandro Ferrucci, intervista Giuseppe Pedersoli. Che è ildi Carlo Pedersoli, ossia ildi Bud. Ma oggi è sceneggiatore e produttore, è anche l’anima di “Piedone, uno sbirro a Napoli”, serie tv con alle spalle Sky, Wildside e Titanus, e Salvatore Esposito nei panni del poliziotto reso celebre da Bud negli anni Settanta.Per alcuni intellettuali dell’epoca il successo internazionale di BudHill era diventato un cruccio.Non solo per loro; visti gli interessi che giravano intorno al cinema, nacquero invidie e gelosie. Poi all’inizio dell’avventura ero solo un ragazzo, quindi me le raccontavano; quando sono diventato produttore e ho lavorato con mio padre, ho capito meglio.Le mitologiche mangiate?aveva una gigantesca roulotte americana, una zona franca dedicata alla goliardia, con dentro, stipati, pacchi e pacchi di pasta; (sorride) ogni tanto amava creare ricette impensabili, come gli spaghetti ai corn flakes.