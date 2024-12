Ilrestodelcarlino.it - "Gualandi agì per stress". Così il gip lo scarcera. Ira della famiglia di Sofia

Giampieropuò tornare a casa, dato che il giudice per le indagini preliminari Domenico Truppa ha sostituito con i domiciliari la misuracustodia cautelare in carcere dell’ex comandantepolizia locale di Anzola, accusato di omicidio pluriaggravato per avere ucciso con un colposua pistola d’ordinanza la collegaStefani, 33 anni, con cui aveva avuto una relazione. Per ora però il vigile di 63 anni resta alla Dozza, dove si trova dal 16 maggio, giorno del delitto, perché manca il braccialetto elettronico da assegnargli. Il gip ha preso questa decisione ritenendo che non solo non ci sia pericolo che fugga o che, sei mesi dopo i fatti e le successive indagini, inquini eventuali prove, ma anche che si debba "valorizzre la dimensione oggettiva dell’accaduto", domandandosi "se quella situazione possa ripresentarsi in ambito domestico".