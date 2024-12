361magazine.com - Grande Fratello, il recap della settimana: squalifiche in vista e un concorrente vorrebbe ritirarsi per amore

Leggi su 361magazine.com

Ilpromette nuove sfide: possibiliine unche minaccia il ritiro per. IlIlquestache sta per concludersi ha visto in casa nuovi concorrenti ambientarsi ma non sono mancate le liti e c’è addirittura unche minaccia di lasciare il gioco per.In casa lunedì scorso hanno fatto il loro ingresso: Maria Monsè e la figlia Perla Maria, Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, ildi Jovanotti Bernardo Cherubini, il fisioterapista Emanuele Fiori e la trentinaChiara Cainelli.I nuovi concorrenti hanno subito fatto amicizia con i veterani ma c’è stato anche qualche problemino tra due gieffine. Si tratta di Federica e Zeudi. Se Federica è ancora indecisa tra Stefano e Alfonso, pare invece che la Miss abbia le idee chiare e che sia appunto interessata a Alfonso.