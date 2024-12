Ilrestodelcarlino.it - Giunta Emilia Romagna 2024, il toto nomi: a che punto siamo

Bologna, 8 dicembre– Qualcuno li ha già soprannati i ’tre giorni del Condor’. Fuor di metafora cinematografica, sono queste le ore decisive per Michele de Pascale per chiudere i giochi della. Domani, ma più probabilmente martedì la data da segnare in rosso, con presentazione ufficiale mercoledì e prima seduta dell’assemblea legislativa venerdì. Ilsi sta intensificando tra pizzini, fanta-deleghe e fanta-. Una certezza, comunque, c’è: Vincenzo Colla. Blindato al Lavoro e allo Sviluppo ecoco da tempo, c’è chi giura che il suo ruolo verrà rafforzato rispetto all’epoca Bonaccini. Morale: potrebbe avere in più l’Università o addirittura qualcuno dice che se la casella della Sanità si complicasse, potrebbe essere lui a sciogliere la matassa accollandosi anche la delega a cui de Pascale tiene di più.