Oasport.it - F1, Vasseur: “Siamo delusi, ma sappiamo cosa fare per il 2025. Voto alla Ferrari? Tra 6 e 7”

Si conclude una stagione positiva per la. La Rossa non è riuscita a tornare a vincere il Mondiale costruttori dopo 16 anni, ma oggi isti hanno fatto il possibile con il secondo posto di Carlos Sainz e con la fantastica rimonta che ha portato Charles Leclerc al terzo posto.Ha fatto un po’ un bilancio di questa stagione il team principal Frédérica Sky Sport F1: “tutti un po’perché abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo oggi con una gran gara di Charles e Carlos efinearrivati a 14 punti dMcLaren. Sicuramente non abbiamo perso il Mondiale costruttori oggi.tutti soddisfatti del lavoro fatto durante la stagione, dei miglioramenti fatti e di come abbiamo reagito dopo le difficoltà. Dispiace perchéarrivati vicinivittoria eun po’”.