Classifica Radio 29 novembre – 5 dicembre | al primo posto c’è Againdi Pino Daniele

La top ten dellastilata da Earone, riferita alla settimana dal 29al 5, vede un cambio al vertice e due new entry che hanno rimescolato le carte della chart.Perde tre posizioni Dillo Solo Al Buio di Elisa, che troviamo alla #10: il singolo pubblicato lo scorso 15dalla sua release è stato fisso in top ten. Alla #9, in salita troviamo Damiano David con Born With A Broken Heart, secondo brano con il quale l’artista ha dato il via alla carriera solista. Scendono dalla #5 alla #8, i Coma Cose con Posti Vuoti: Fausto e California, presenti inda sei settimane, saranno tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Rosè e Bruno Mars, salgono alla #7 con APT, che questa settimana troviamo al ventiduesimodella Billboard Hot 100.