Bologna Barbieri | Persa una grande occasione per punire Motta

Ildi Italiano ieri sera allo Juventus Stadium ha sciupato un’altra. In vantaggio fino al 91? e, dopo aver letteralmente dominato l’avversario per tre quarti di gara, ha subito la rimonta della Juventus. Certo, spettacolare il goal di Mbangula, ma sanguinolenta la pallaal limite dell’area bianconera che ha determinato la ripartenza fatale degli uomini di: “In Champions non stiamo andando benissimo”Lo chef Bruno, tifosissimo dellae pronto a tornare in tv con Masterchef, ha detto la sua su questo inizio di stagione dei rossoblù e non solo. Il noto re delle cucine è intervenuto così a Sky Sport: “Da bolognese sono un po’ arrabbiato perché in Champions non stiamo andando benissimo. In campionato siamo lì. Ieri la Juve ha pelato la matta: ha segnato dopo il 90?.