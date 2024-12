.com - Basket B nazionale / La Ristopro conferma il mal di trasferta: vince Sant’Antimo 68-54

La squadra di Niccolai lotta con ardore ma viene di nuovo condannata da percentuali pessime (18/64 dal campo) e perde la quintadi fila. Domenica al PalaChemiba arriverà la Luiss RomaFABRIANO, 8 dicembre 2024 – Lanon si sblocca ine perde a Casalnuovo di Napoli 68-54 contro la Malvin.Sulla falsariga dei precedenti scontri diretti lontano da casa contro Chieti, Caserta e Piombino, la formazione cartaia esce a mani vuote e paga, come in terra toscana due settimane fa, una prova offensiva insufficiente.I biancoblù tirano col 28% di squadra e il 65% ai liberi, vanificando la tanta buona volontà messa in campo e che consente loro di risalire dal -12 del terzo quarto alla parità del 33’.Il finale è tutto a favore dei padroni di casa, spinti dalle cinque triple di Colussa e dalla leadership del play Lucas, e Fabriano esce battuta, nonostante la buona prova difensiva e di sacrificio del collettivo.