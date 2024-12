Ilgiorno.it - Auto finisce nella Muzza. Salva coppia di ventenni

Un’affiora dallae scattano le ricerche, ma fortunatamente si scopre che laa bordo era a casa sana e. Aveva imboccato l’alzaia del canalea Truccazzano ed era finita con l’mobile in acqua. Tragedia sfiorata e lieto fine per la, duedella zona: entrambi sono riusciti a uscire dall’e dall’acqua gelida, e a mettersi in salvo. Ma l’affiorante dalle acque del canale, avvistata all’alba da alcuni passanti, ha scatenato il finimondo e innescato la macchina dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanze. Mentre si perlustravano i fondali e le sponde nei paraggi dell’, i carabinieri, attraverso la targa, sono riusciti a risalire alla proprietaria della vettura, la madre del giovane, ancora ignara dell’accaduto.