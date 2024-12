.com - Assad in fuga da Siria, in garage restano le supercar – Video

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Aston Martin. Decine e decine dineldi Bashar alnel palazzo presidenziale di Damasco, in. Ladel dittatore spalanca ai ribelli le porte del palazzo presidenziale. Il tour in, come mostra undiffuso da Cnbc Arabia, mostra un parco auto impressionante. Pezzi unici, fuoriserie, suv enormi: sono rappresentati tutti i marchi del lusso, senza eccezioni. L'articoloinda, inleproviene da Italia Sera.