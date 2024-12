Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, Diego Lazzari eliminato si commuove con i compagni. Maria De Filippi: “Abbassiamo i microfoni perché magari vogliono dirsi qualcosa di particolare”

Colpo di scena nell’ultima puntata del pomeridiano di “diDe”. Il cantanteha perso la sfida contro Mollenbeck, secondo l’insindacabile giudizio del produttore e musicista Carlo Di Francesco.“C’è secondo me un rischio stando qui dentro, prendere troppa sicurezza di ciò che si ha – ha detto Di Francesco – e poca di quello che si può perdere. In questa esibizione io l’ho notata questa cosa, quindi perdonamima io in questa sfida hai messo poca sicurezza, che avresti dovuto dimostrarmi e che, invece, mi ha dimostrato Mollenbeck. Per me la sfida la vince lui”.Incredulo in voltoha salutato tutti iche si sono stretti attorno a lui commossi. In molti hanno sussurrato delle parole alle orecchie del concorrente, appena. Per tutelare la privacy del momento è intervenuta la conduttriceDecon una richiesta alla regia: “di