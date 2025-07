Cantine Giacomo Montresor | una storia vinicola che attraversa i secoli

Quando si parla di vino a Verona, è impossibile non citare le Cantine Giacomo Montresor, un nome che affonda le radici in una storia antica, dove tradizione e innovazione hanno. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it © Appuntidizelda.it - Cantine Giacomo Montresor: una storia vinicola che attraversa i secoli

In questa notizia si parla di: cantine - giacomo - montresor - storia

#MontresorVoices Qui in Montresor, l’accoglienza è più di una semplice degustazione; è un valore aziendale. È un’esperienza immersiva nel mondo del vino che coinvolge tutti i sensi e che lascia un’impronta duratura nella memoria di chi la vive. __ Here at Vai su Facebook

Un museo, un libro e una bottiglia speciale per celebrare i 130 anni di Cantine Giacomo Montresor; Cantine Montresor, 2023 in crescita con 22 mln € di ricavi; Cantine Giacomo Montresor: da 130 anni ambasciatori nel mondo per la Valpolicella.

Cantine Giacomo Montresor racconta i suoi 130 anni in un Museo del Vino - Centotrent’anni, tre secoli attraversati in un crocevia di generazioni, una storia viva da preservare e raccontare a futura memoria. Si legge su foodaffairs.it

Cantine Giacomo Montresor racconta i suoi 130 anni in un Museo del Vino - Centotrent’anni, tre secoli attraversati in un crocevia di generazioni, una storia viva da preservare e raccontare a futura memoria. Lo riporta newsfood.com