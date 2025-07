Sanchez Udinese un anno dopo il suo ritorno si dividono le loro strade | lo aspetto Mourinho in Turchia

Dopo appena un anno si conclude il Sanchez bis all’Udinese: il cileno vuole un ruolo da protagonista ed è pronto a dire sì al Fenerbahce Doveva essere un ritorno romantico, il cerchio che si chiude nel segno dei ricordi e della gratitudine. Invece, a un anno esatto dal bagno di folla in Piazza LibertĂ , l’avventura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sanchez Udinese, un anno dopo il suo ritorno si dividono le loro strade: lo aspetto Mourinho in Turchia

Sanchez, sarà addio con l’Udinese a fine anno? Pronta una nuova destinazione per il cileno - Sanchez dirà definitivamente addio alla compagine Udinese. Ecco quale potrebbe essere la sua futura destinazione Ormai è chiaro: Sanchez lascerà completamente la compagine Udinese nonostante il ritorno facesse presagire qualcosa di straordinario.

Sanchez: “L’Udinese ha lottato molto per avermi e quindi non ho avuto dubbi nel tornare qui.”; Udinese Sanchez, è ufficiale: ha firmato un biennale. Calciomercato news; Udinese, Sanchez infortunato e fuori dalla lista Serie A: come gestirlo al.

Sanchez-Udinese, il finale più triste: il Nino pronto all’addio, destinazione Fenerbahce - Doveva essere il ritorno del figliol prodigo, un riabbraccio tra Alexis Sanchez e Udine nel segno dei ricordi più belli. Riporta msn.com

Alexis Sanchez-Udinese, ritorno ad un passo: il retroscena della telefonata, la data già scelta per la presentazione - L`attaccante cileno, svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all`Inter fino allo scorso 30 giugno, è vicino al. Scrive calciomercato.com