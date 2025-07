Colpo Napoli lo vuole Conte | si chiude

Il tecnico azzurro è stato chiaro sul prossimo calciatore che indosserĂ la maglia dei partenopei: il dettaglio di mercato che fa sorridere i tifosi Antonio Conte ha le idee chiare per costruire il suo nuovo Napoli e ha chiesto espressamente che la trattativa vada in porto. Il club azzurro è in trattativa per chiudere l’affare al piĂą presto possibile così che il calciatore possa essere giĂ disponibile per il ritiro di Dimaro in programma il prossimo 16 luglio. Manca sempre meno per il ritorno degli azzurri, con la preparazione per la nuova stagione alle porte il ct leccese vuole che tutto sia pronto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo Napoli, lo vuole Conte: si chiude

In questa notizia si parla di: napoli - conte - colpo - vuole

La maledizione del Napoli di Conte, troppi infortuni: “Le cause sono due” | ESCLUSIVO - Intervista all’ex responsabile dello staff medico del Napoli Alfonso De Nicola, che ci spiega come un calciatore si infortuna al soleo Nuovo infortunio al soleo per David Neres che rischia di aver terminato anzitempo la stagione, poiché dovrà restare oltre 20 giorni senza giocare.

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

SSC Napoli, dispetto di ADL alla Juventus Affare da 10 milioni, il nome che fa impazzire Conte: "Tutti vorrebbero uno così" De Laurentiis vuole fare il colpo grosso e ha scelto l'ex bianconero: https://bit.ly/3GyotdY Vai su Facebook

Napoli, Conte vuole due colpi in difesa: tutti gli obiettivi; De Bruyne, eccoti il Napoli! Primo colpo Champions per convincere Conte: i dettagli; Conte scippa la Juventus: c’è il primo colpo del Napoli.

Sportmediaset - Napoli, domenica il Beukema day: lunedì possibili visite insieme ad un altro colpo - Domani sarà il Beukema day con il Napoli che vuole regalare ad Antonio Conte un altro difensore centrale per il ritiro. Come scrive msn.com

Calciomercato, colpo del Napoli: arriva Beukema dal Bologna per 30 milioni - Il Napoli ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Sam Beukema, centrale olandese ... Si legge su cronachedellacampania.it