Transformers e gi joe | il ritorno dell’attore originale di storm shadow nel film

Il futuro film di crossover tra G.I. Joe e Transformers rappresenta un’importante opportunità per il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga: Storm Shadow. La possibilità di coinvolgere nuovamente l’attore originale, Lee Byung-hun, potrebbe contribuire a rinvigorire una serie che ha attraversato diverse fasi di successo e insuccesso nel corso degli anni. In questo contesto, si analizzano le prospettive del progetto e il ruolo potenziale dell’attore sudcoreano. il ruolo di storm shadow nei film precedenti.. Nel panorama delle produzioni dedicate a G.I. Joe, Lee Byung-hun ha interpretato con grande efficacia il personaggio di Storm Shadow. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Transformers e g.i. joe: il ritorno dell’attore originale di storm shadow nel film

