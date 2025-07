Pisa arriva Emmet Cohen in concerto nell' unica data italiana

Pisa, 12 luglio 2025 - Continua la carrellata di star che quest’anno convergono al Giardino Scotto (Lungarno Fibonacci 2) per la quinta edizione di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Lunedì 14 luglio alle 21.30 sarà il momento del celebre pianista e compositore statunitense Emmet Cohen per un’unica data italiana con la formazione in quartetto arricchita dalla presenza di Patrick Bartley, sassofonista, polistrumentista e bandleader di Hollywood già candidato ai Grammy. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, arriva Emmet Cohen in concerto nell'unica data italiana

