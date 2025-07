Vita da sogno sul lago di Como inseguendo le arie di Bellini

Su «quei rami» del Lago di Como – rivisitando don Lisander – l'estate è diventata ogni anno di più una vera esplosione di turismo. Secondo i dati regionali, i pernottamenti sul lago sono aumentati del 30% rispetto al 2019, con oltre 4,8 milioni di presenze solo nel 2024. La componente estera è dominante: oltre il 70% dei turisti proviene da Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e dai nuovi mercati del Golfo e dell'Asia. A spiccare in questo panorama, sono soprattutto alcune perle assolutamente uniche e inimitabili. Stiamo parlando di ciò che un tempo era rifugio silenzioso di nobili famiglie lombarde, eleganti ville storiche restaurate e riconvertite in resort esclusivi, attirando ogni anno migliaia di turisti internazionali in cerca di bellezza, quiete e servizi d'eccellenza.

